Представители фанатской субкультуры вступились за пиццерию на проспекте Косыгина

Ранее собравшихся молодых людей посчитали националистами, готовыми к драке.

На днях стало известно, что полиция пресекла драку нескольких молодых людей в компании со школьницами на проспекте Косыгина. Собравшихся мужчин вычислили как националистов, но в личном разговоре полиции и толпы выяснилось, что ситуация принимает другой оборот. Об этом рассказала "Фонтанка".

Собирающихся якобы драчунов задержали у ресторана "Додо Пицца" у ТЦ "Зебра" на проспекте Косыгина, молодых людей, как оказалось, позвал на помощь менеджер ресторана Иван. Ивану надоели некоторые посетители, оскорбляющие официантов и гостей и отказывающиеся платить за купленную еду. Приглашенные за деньги на помощь менеджеру люди были представителями фанатской субкультуры: 34-летний лидер "СпрутФирмы" и 23-летний активист "ФерстЛайн". В компании был также их коллега по "сопротивлению", а школьницы оказались разведчицами, сидящими в ресторане.

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Фото: pixabay