В Москве задержали угонщика каршеринга, который протаранил здание МВД на Петровке

Задержанному угонщику 17 лет. Его 2 соучастников ищут.

Сотрудники полиции установили личность и задержали одного их 3 угонщиков каршерингового автомобиля, который врезался в здание полиции на Петровке в Москве.

Официальный представитель МВД Росси Ирина Волк сообщает, что три человека угнали из Козицкого переулка каршеринговый автомобиль. Доехав до второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.

Сотрудники МВД в Одинцовском районе задержали одного из угонщиков. Им казался 17-лнтний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело, парень задержан в установленном порядке.

Личности соучастников устанавливаются.

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Видео: МВД Медиа