В Королеве Московской области пациент больницы угрожал врачу гранатой

На пациента возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пациент Королевской больницы угрожал врачу предметом похожим на гранату.

ЧП произошло в больнице г. Королева. 43-летний пациент, ранее судимый, угрожал врачу предметом, который был похож на гранату, и требовал отпустить его домой. На место ЧП приехали полиция и взрывотехники. Пациентов и сотрудников больниц эвакуировали.

Мужчину удалось задержать. В отношении злоумышленника возбуждено головное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В отношении злоумышленника отделом дознания УМВД России по г.о. Королев возбуждено уголовное дело по ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. МВД МЕДИА

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Фото: МВД МЕДИА