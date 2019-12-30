В ХМАО под Сургутом в ДТП с грузовиком погибли 2 сотрудника полиции

Водитель служебной машины не справился с управлением и вылетел на всртечку под грузовик.

В Сургутском районе ХМАО в ДТП погибли 2 полицейских.

ДТП произошло 2 февраля около 14:30 на 12 километре автодороги "Северный обход" в Сургутском районе, сообщает ГУ МВД по ХМАО-Югре. Водитель служебного автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречку, где произошло лобовое столкновение грузовиком "Вольво".

В результате ДТП погибли на месте аварии водитель и пассажир легковушки, оба действующие сотрудники полиции г. Кагалым, которые направлялись в Ханты-Мансийск в служебную командировку. По данному факту начальником УМВД России по ХМАО - Югре назначено проведение служебной проверки.

Сегодня ранее: Во Владимирской области грузовик насмерть сбил 3 участников другого ДТП

Фото: ВК, Регион-86 | Ханты-Мансийск