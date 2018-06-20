В СПбГУ откроют магистратуру по литературному мастерству

Автором учебной программы стал Андрей Аствацатуров.

В СПбГУ открывается магистратура по литературному мастерству. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Первые студенты начнут учиться профессии уже со следующего учебного года, в сезон 2020-2021. Инициатором программы выступил ректор университета Николай Кропачев.

Отметим, что автором курса стал местный писатель и филолог Андрей Аствацатуров

Впервые такая тема прозвучала на собрании писателей, который участвовали в выпуске альманаха на китайском языке, подготовленном в СПбГУ. Мы организуем магистерскую программу литературного мастерства. Человек обучится азам филологии, редактирования. рассказывает составитель программы

Специалисты отметили, что в будущем в проекте появятся новые петербургские авторы, которые будут преподавать азы мастерства студентам. На данный момент стоимость обучения неизвестна.

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Фото: Piter.tv