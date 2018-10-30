Смольный пугает чиновников обращениями во "Вконтакте"

В режиме реального времени на экран в кабинете главы Смольного выводятся сообщения от петербуржцев.

Руководство Смольного с юмором заметило, что чиновники стали реже посещать кабинет начальства. Виной всему считают многочисленные обращения населения на работу ведомства в социальной сети "Вконтакте".

На стене офиса врио губернатора размещен телеэкран, на который выводятся сообщения жителей города, которые отправляются на личную страницу. В режиме онлайн чиновники могут просматривать жалобы и реагировать на них. Регулярно в стенах Правительства задаются вопросы том, как ответственные должностные лица планируют решать ситуацию, обозначенную в каком-либо сообщении.

На данный момент поступило около семи тысяч обращений, из которых обработано порядком пяти тысяч.

Фото: Piter.tv