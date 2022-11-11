"БеспринцЫпные чтения" с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным

Программа "Два по пятьдесят или на все сто!" с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным пройдет 27 октября во Дворце культуры "Выборгский". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Константин Хабенский и Александр Цыпкин представят программу "Два по пятьдесят или на все сто!". В нее войдут лучшие рассказы из всех, что представлял зрителям этот дуэт с 2016 года.

"БеспринцЫпные чтения" – литературно-театральный проект последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие актеры. Его придумали в 2016 году писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц.

В проекте участвуют Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие.

Фото: pxhere