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"БеспринцЫпные чтения" с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным
Сегодня, 19:00
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"БеспринцЫпные чтения" с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным

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Программа "Два по пятьдесят или на все сто!" с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным пройдет 27 октября во Дворце культуры "Выборгский". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Константин Хабенский и Александр Цыпкин представят программу "Два по пятьдесят или на все сто!". В нее войдут лучшие рассказы из всех, что представлял зрителям этот дуэт с 2016 года. 

"БеспринцЫпные чтения" – литературно-театральный проект последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие актеры. Его придумали в 2016 году писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. 

В проекте участвуют Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие. 

Фото: pxhere 

Теги: дк выборгский, литературное мастерство
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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