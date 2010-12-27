СПБГУ не будет продавать исторические здания в центре

Владимир Путин: "Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным".

В государственном университете Санкт-Петербурга опровергли информацию о намерении продать исторические здания вуза. Владимир Путин заявил, что это не только маловероятно, но и просто невозможно. Об этом сообщают российские СМИ.

Распорядителем имущества университета является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом или Администрация Санкт-Петербурга. Правомочия университета ограничены организацией использования этого имущества Пресс-служба СПбГУ

Предложение о продаже исторических зданий еще в 2017 году поступило от депутата петербургского ЗакСа Алексея Ковалева. Он обращался к главе Росимущества, говоря о том, что университет мог бы окупить переезд в единый кампус именно благодаря зданиям в центре. Позже с таким предложением выступил и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Денег на переезд потребуется достаточно много. Но очевидно, что довольно значительную часть требуемого финансирования можно получить от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении университета. Дмитрий Медведев, премьер-министр

И снова этот же вопрос всплыл на встрече президента с учащимися образовательного центра в Сочи 1 сентября. Владимир Путин заявил, что впервые слышит о такой информации и ему кажется, что это маловероятно, а после того, как об этом сказал он, так тем более. Эти корпуса принадлежат государству, а не университету.

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