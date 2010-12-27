В СПбГУ пройдёт выставка сына Бродского‍

Выставка "Вне времени". Фотограф Андрей Басманов признается, что любит передавать через снимки всю красоту города.

В Музее современного искусства им. Дягилева в СПбГУ состоится фотовыствка сына Иосифа Бродского. Об этом сообщаю городские СМИ.

Выставка называется "Вне времени" и сам фотограф Андрей Басманов признается, что любит передавать через снимки всю красоту города. В этот раз Басманов представит публике фото "непарадных" городских видов и петербургских квартир. Фотосъемкой он занимается уже 15 лет.

Мать Андрея Басманова также является творческой личностью, она всю жизнь преображала детские книги, рисовала иллюстрации к ним. С поэтом Иосифом Бродским Марианна познакомилась в 1962 году и через 5 лет у них родился Андрей. Марианне Басмановой, скрытой под инициалами "М. Б.", посвящались многие произведения Бродского.Сборник стихотворений И. Бродского "Новые стансы к Августе" (США, Мичиган: Ardis, 1983) составлен из его стихотворений 1962—1982 годов, посвящённых "М. Б.". Последнее его стихотворение с посвящением "М. Б." датировано 1989 годом.

Год назад в Петербурге личные вещи Бродского выставлялись на выставке в Фонтанном доме

Фото: CПбГУ