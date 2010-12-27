В СПбГУ могут измениться правила отчисления студентов

Вероятно, что проваленные экзамены и три неудовлетворительные оценки перестанут быть причиной отчисления.

Стало известно, что в Министерстве науки и высшего образования РФ разработали новые предложения для СПбГУ. Согласно ним, студенты вуза могут получить право на пересдачи такого количество дисциплин, которое необходимо для учащихся. Однако неудовлетворительная оценка, полученная на пересдаче, все равно будет караться отчислением. Отметим, что до этого академической неуспеваемостью считалось три неудовлетворительные оценки, полученные на экзамене.

Помимо этого в главном вузе Петербурга появится военный учебный центр. Так изменится позиционирование бывшей военной кафедры СПбГУ.

Ранее Piter.TV сообщал историю Владимира Зефирова - преподавателя Политехнического университета. По его мнению, его несправедливо уволняют из родного вуза.

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