Преподавателя Политеха уволили после конфликта с руководителем. Специалист рискует оказаться на улице

В редакцию Piter.TV обратился Владимир Зефиров – теперь уже бывший доцент Высшей школы основ экономики и менеджмента (ВШОЭиМ) Политеха. Мы поговорили с ним и его знакомыми о сложившейся ситуации.

Для иллюстрации состояния какой-то сферы деятельности одной истории, как правило, недостаточно. Но привлечь к ней внимание и постараться, чтобы такое не повторялось, вполне реально. Многим известно, что сейчас в российской высшей школе в целях оптимизации факультеты вузов становятся отдельными институтами, а их руководители из деканов – директорами. Да и за другими примерами менеджмента нового времени не надо ходить далеко, студенты СПбГУ не дадут соврать.

У Политехнического университета имени Петра Великого есть множество подразделений, в которых занимаются не только техническими, но и экономическими науками. Сотрудник вуза, доцент Владимир Игоревич Зефиров узнал о своем увольнении случайно. Однажды он обратился к ученому секретарю Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) (в его состав и входит ВШОЭиМ) для того, чтобы узнать, какой номер кадровой заявки ему нужно указать для продолжения работы. Преподаватель начал работать в структуре Политеха в 2015 году и регулярно обновлял договор.

"Она мне говорит, что моя ставка закрыта. Конкурс объявляется именно на нее. Так в мае я узнал, что не фактически смогу продолжить работу после 1 сентября. В это время как раз заканчивается мой двухлетний контракт с вузом. Закрытие этой ставки фактически означает мое увольнение", – сообщил Зефиров.

Специалист не стал отчаиваться и подал заявку на конкурс по ставке вторым номером – чтение лекций на английском языке по микро- и макроэкономике. На ученом совете и в рамках школы проголосовали против его кандидатуры. Человеком, повлиявшим на закрытие этой заявки другим преподавателем, Зефиров называет Елену Андреевну Мильскую – директора ВШОЭиМ.

"Я же изначально пришел в Международную высшую школу управления Политеха. Там я работал первые три года, трудностей не знал. Ее директором был уважаемый профессор Окороков, и после его смерти начались перестановки", – уточнил специалист.

Год назад школу ликвидировали, и весной 2018-го Зефиров перешел в ВШОЭиМ, которой и руководит Елена Мильская. Он отметил, что на первом заседании кафедры ее глава поставила ему в вину, что он не пришел на заседание кафедры из-за … катания на самокате. Как считает сам преподаватель, это было высказано, основываясь на его посте с архивным фото, выложенным в соцсети в это время.

Отношения начали обостряться осенью 2018 года, когда Владимиру Игоревичу понадобилась вторая операция на сердце. Находясь в больнице, он получил указания экстренно предоставить объяснительную по якобы не согласованному графику замен. Одновременно с этим его лишили занятий по микроэкономике на английском языке. На состояние здоровья преподавателя повлияло, что прошло некоторое время со смерти его мамы. После второй операции Зефиров получил статус инвалида III группы.

"Я не имею своей жилплощади. Моя мама тяжело болела и умерла в 2016 году. У нее была болезнь Альцгеймера и перелом шейки бедра. Пять лет она лежала дома и я платил за сиделок. Суммарно я заплатил где-то два миллиона рублей. Мне пришлось продать свою квартиру, чтобы это выплачивать. Сейчас я снимаю жилье. Если я ухожу на пенсию, то одна она не покрывает его стоимость. То есть я еще могу оказаться и на улице – это не очень здорово", – рассказал преподаватель.

Владимир Зефиров отметил, что с осени по весну 2018 года он регулярно сталкивался с профессиональным и психологическим дискомфортом в работе. В частности, он вспомнил необоснованное понижение собственной надбавки к зарплате за качество выполняемых работ. Фотографии документов есть в распоряжении Piter.TV. Из них следует, что за год она снизилась с 11 до двух тысяч рублей. Это может быть связано с пунктом договора, где указано, что оценку труда преподавателя производит его непосредственный руководитель.

"Нагрузка у меня была полная, 900 часов в аудитории, никаких дипломников. Готов был еще взять", – добавил Зефиров.

Не последнюю роль в развитии конфликта сыграли соцсети. Преподаватель активен на своей странице "ВКонтакте", где регулярно выкладывает интересные ему фотографии. Несколько постов были посвящены Елене Мильской и качеству ее преподавания. После Зефиров признался, что на одном из заседаний кафедры его руководительница заявила, что она постоянно подвергается оскорблениям с его стороны. Считались ли оскорбления в обратную сторону, она не уточнила.

Позже из разговора с деканом факультета - директором института преподаватель вспомнил следующую реплику:

"Вы, Владимир Игоревич, делали два поста "ВКонтакте", из-за этого мы и не хотим вас брать. Потому что потом вы и про меня и ректора напишете".

Зефиров не исключает, что решение о его увольнении под видом оптимизации численности преподавательского состава было принято на отдельном заседании кафедры, куда его не пригласили. По его информации, из его вуза могли поступать звонки и в другие университеты с рекомендациями в случае чего не принимать его на работу.

"С собой я кончать не собираюсь, это не для меня, для подростков. Если не преподавателем пойду, то вахтером можно" , – добавил преподаватель.

Дополнительно за своего преподавателя поручились четыре человека, так или иначе учившиеся под его началом. Комментарии они дали на анонимной основе, поскольку они переживают за дальнейшую реакцию внутри вуза.

"Он очень и очень хороший человек, да и педагог в целом. у меня очень много друзей учились у него, все говорили, что он находил подход к каждому. К сожалению, большинство преподавателей преследуют одну единственную цель – вдолбить знания в голову, а вот каким путём они не задумываются. Чаще всего это просто чтение материала, а как он дойдет до студента уже не так важно. а Владимир Игоревич наоборот старался подойти к каждому студенту, что уж говорить, он рад каждому человеку в нашем университете. Это можно понять по количеству людей, которые хотят с ним сфотографироваться или просто пообщаться. Я была очень расстроена, когда узнала, что его уволили. но человек, который знает своё дело сможет найти себе работу, я в это верю. Приятно знать, что в российской науке есть такой специалист и просто хороший человек, как он. Очень жаль, что Политех потерял такой луч солнца, который светил каждому человеку внутри университета и радовал просто своим присутствием в нем".

"Он всегда был положительным, всегда относился к нам пониманием, объяснял после лекции или практики, если было что-то неясно. Всегда был готов помочь и помогал! Меня очень расстроит, если он не будет преподавать в Политехе!"

Владимир Иванович – очень открытый, улыбчивый, добрый и хороший человек. От других студентов я слышала, что он очень хороший преподаватель и хотела бы, чтобы он преподавал у меня. После его увольнения были все расстроены, даже те у кого он не преподавал, в том числе и я.

"В первую очередь – это прекрасный человек, но также отличный преподаватель. Он действительно любил свою работу и любил учить студентов. Свой работе он отдавался полностью. Владимир Игоревич являлся просто звездой нашего вуза! Его знали все, с ним все фотографировались и даже могли кричать ему "доброе утро" находясь на противоположной улице. Хочу заметить, что о нем знают не только студенты нашего вуза, но так же и ребята с других вузов спрашивали про него. Что касается профессионального – это просто кладезь знаний. Помимо своего предмета, который этот преподаватель знал на все 200% из 100, он прекрасно разбирался и в других науках, а так же в живописи, архитектуре, истории и музыке практически всех стран мира. Мы, его студенты, всегда поражались, когда Зефиров спрашивал у всех иностранных студентов от куда они приехали учиться, и тут же всем рассказывал какие-то интересные факты, связанные с историей и культурой этих стран и городов. Владимир Игоревич – невероятно жизнерадостный человек, его пары были самыми весёлыми, но в тот же момент познавательными. Он действительно умел очень качественно объяснять материал, при этом по нему было видно, что он не просто "хорошо говорит", а действительно пытается объяснить материал так, чтобы поняли абсолютно все. Он старался объяснить все, чтобы вопросов никаких не оставалось. Также хочу сказать, что Владимир Игоревич вел лекции . не только на русском языке, а также и на английском языке иностранным студентам. Мне кажется, этот факт тоже говорит о его профессионализме очень многое".

Отметим, что со стороны Piter.TV на почту Елены Александровны Мильской было отправлено письмо с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в общем и его посты в соцсетях в частности. Ответа мы пока не получили. Также Piter.TV открыт для получения комментариев со стороны руководства университета.

Текст: Артем Елисеев

Фото: Владимир Зефиров / "ВКонтакте"