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В СПбГПМУ собирают гуманитарную помощь для Курской и Липецкой областей
Сегодня, 16:47
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В СПбГПМУ собирают гуманитарную помощь для Курской и Липецкой областей

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Жители Северной столицы могут помочь деньгами, новой одеждой, вещами первой необходимости, продуктами. 

В СПбГПМУ собирают гуманитарную помощь для Курской и Липецкой областей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета.

Жители Северной столицы могут помочь деньгами, новой одеждой, вещами первой необходимости, продуктами. 

Объявлен сбор денежных средств, новой одежды и вещей первой необходимости, а также – продуктов длительного хранения для пострадавших. Помощь будут передана в "Центр международных гуманитарных связей.

Пресс-службе СПбГПМУ

Всем желающим внести свой вклад и оказать помощь нужно обратиться по телефону 8 (950) 012-59-95.

Ранее мы писали, что в Курской области пострадавшим от обстрелов начали предоставлять выплаты.

Фото: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет

Теги: гуманитарная помощь, спбгпму
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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