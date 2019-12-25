В СПбГПМУ прооперировали недоношенного малыша, переболевшего коронавирусом

Сложная операция прошла успешно.

Медики петербургского педиатрического университета прооперировали недоношенного ребенка, переболевшего коронавирусом. Как рассказали в пресс-службе СПбГПМУ, мальчик родился 1 января во Всеволожске, ребенок появился на свет раньше срока и весил всего 1460 грамм. Коронавирус диагностировали также у молодой мамы.

Отмечается, что болезнь у малыша протекала в легкой форме, но гораздо серьезнее оказалась врожденная патология – атрезия пищевода. При данном пороке сообщение между желудком и ротоглоткой отсутствует, поэтому пациент не может получать пищу через рот. Также малыш страдал из-за трахеопищеводного свища, раздувшегося из-за свища желудка и сдавленных из-за увеличенного желудка легких.

Младенцу провели сложную торакоскопическую операцию с использованием тонких инструментов и оптикой.

Ребёнку с низкой массой тела такие вмешательства технически делать тяжело, потому что зона, в которой проводятся все манипуляции, у него размером со спичечный коробок. врачи СПбГПМУ

Послеоперационный период протекал гладко, малыш прибавил в весе, питается через зонд и учится глотать. Сама мама пока находится на карантине и ждет встречи с сыном.



Медики назвали вызывающие резкое сужение сосудов продукты.



Фото: Piter.TV