В СПЧ предложили провести в России административную амнистию

Фадеев уточнил, что речь идёт обо всех самоизоляционных штрафах.

В Совете по правам человека при президенте РФ предложили провести в России административную амнистию. С инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, стоит рассмотреть вариант амнистии по административным делам, по которым выписывались штрафы нарушителям режима самоизоляции, если их действия не повлекли негативных последствий — например, заражения окружающего. Фадеев предлагает отменить штрафы в досудебном порядке.

Глава СПЧ уточнил, что речь идёт обо всех самоизоляционных штрафах, а не только о тех, которые выписывались через приложение "Социальный мониторинг". Инициативу Фадеев мотивировал тем, что штрафы были нужны, чтобы снизить число нарушений режима самоизоляции.

Их отмена уже никак на эту цель не повлияет. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Он подчеркнул, что подобная амнистия не противоречит административному кодексу и Конституции, хотя прецедентов в России не было. Для подобной амнистии Государственная дума должна издать соответствующий акт.

Ранее в Москве отменили более 14 тысяч штрафов для водителей.