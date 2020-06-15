Пропускной режим отменили в Москве с 9 июня.

В Москве отменили более 14 тыс. штрафов для водителей. Все они были выписаны за езду без специальных пропусков в период действия ограничений в столице.

Представитель столичного Департамента транспорта заявил, что отменны штрафы, в которых указаны недостоверные данные – к примеру, неверный номер личного транспорта. Также автомобилисты имеют право обжаловать штрафы в дистанционном формате. В ведомстве отмечают, что на оформление жалобы уйдёт менее 5 минут.

Напомним, что цифровые пропуска для передвижения в столице ввели с 15 апреля по 9 июня. Автомобилисты, нарушившие режим, должны были заплатить 5 тыс. рублей.

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Видео: Instagram/andreyvorobiev