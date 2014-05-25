В СПЧ объяснили, почему миграционный контроль не является услугой

Кирилл Кабанов рассказал о попытках военнообязанных граждан "переждать".

Необходимо искоренить ошибочное понимание того, что миграционный контроль – это услуга, так как на самом деле речь идет о функции, которая обеспечивает национальную безопасность страны. Такое мнение высказал на пресс-конференции с журналистами в центре "Россия сегодня" член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при главе государства Владимире Путине Кирилл Кабанов. Эксперт пояснил, что правоохранительные службы стали проводить рейды совместно с местными военкомами. В качестве примера он привел рейд, который сегодня состоялся на территории Петербурга.

Надо выбрасывать из нашего понимания стратегическую ошибку, что миграционный контроль — это услуга. Это функция, которая связана с обеспечением безопасности нашей страны. Как правило, после постановки на учет те уезжают из России, переждать. Кирилл Кабанов, член СПЧ России

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"