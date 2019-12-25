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В СНТ под Малым Карлино произошел пожар на стройке
Сегодня, 15:12
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lizapoluda

В СНТ под Малым Карлино произошел пожар на стройке

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Соседние дома накрыла дымовая завеса.

Во вторник, 14 июля, в СНТ "Николаевское" вблизи Малого Карлино в Ломоносовском районе загорелось недостроенное здание. Вспыхнул второй этаж, выполненный из бревен. Об этом сообщил lomolenobl.ru.

Сигнал в пожарную часть поступил в 13:12 дня. Пламя распространилось на площадь в 50 квадратных метров, а дым распространился на прилегающие территории садоводства.

На место происшествия выехали 12 человек и 3 единицы техники. В ходе пожара никто не пострадал.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные вытащили собаку из-под завалов на Краснопутиловской.

Фото:  Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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