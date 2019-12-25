В СНТ под Малым Карлино произошел пожар на стройке

Соседние дома накрыла дымовая завеса.

Во вторник, 14 июля, в СНТ "Николаевское" вблизи Малого Карлино в Ломоносовском районе загорелось недостроенное здание. Вспыхнул второй этаж, выполненный из бревен. Об этом сообщил lomolenobl.ru.

Сигнал в пожарную часть поступил в 13:12 дня. Пламя распространилось на площадь в 50 квадратных метров, а дым распространился на прилегающие территории садоводства.

На место происшествия выехали 12 человек и 3 единицы техники. В ходе пожара никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV