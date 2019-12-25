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В СНТ "Кайвакса" под Тихвином отремонтируют главную дорогу за 8 миллионов рублей
Сегодня, 15:02
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В СНТ "Кайвакса" под Тихвином отремонтируют главную дорогу за 8 миллионов рублей

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Работы проведет местная компания.

В Тихвинском районе подведены итоги аукциона на проведение ремонта дороги в самом большом местном СНТ "Кайвакса". В перечень мероприятий также включили ремонт разворотного кольца. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Тихвин".

Подрядчиком, ответственным за укладку нового асфальта, назначена фирма ООО "Тихвинский Гортопсбыт". Цена заключенного контракта составила более 8 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, работы должны завершиться 1 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что на "Дороге жизни" пройдет капитальный ремонт.

Фото: ВКонтакте / tih_win

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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