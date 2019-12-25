В СНБО раскритиковали слова Зеленского о "тотальной войне" с Россией

Сергей Кривонос призвал Киев для начала воспитать патриотизм в молодом поколении.

В СНБО раскритиковали слова Владимира Зеленского о "тотальной войне" с Россией. Об этом местным журналистам заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос. Он раскритиковал идею президента мобилизовать мужчин и женщин для боевых действий против РФ.

Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Сергей Кривонос, замсекретаря СНБО Украины

Чиновник добавил, что такая тотальная мобилизация приведет к повальному увеличению числа дезертирств. Он добавил, что сейчас патриотизм к государству не поддерживается на уровне федеральной власти. По мнению Кривоноса, аналогичная ситуация складывалась в 2014 и 2018 годах, когда во время введения военного положения многим мобилизованным гражданам пришлось убегать.

Эксперт призвал не прибегать к подобной мере, а сначала уделить внимание идеологическому воспитанию мобилизационного резерва страны.

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