В СК РФ изучают видео, на котором мать таскает дочь за волосы

Неподобающее поведение женщины заметили жители Новосибирской области.

В Следственном комитете России заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы. По информации от надзорного ведомства, инцидент произошел в Искитиме Новосибирской области. По факту размещенного ролика организована проверка. На кадрах видно, что женщина, предположительно в нетрезвом состоянии, тащит школьницу за волосы по улице.

В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка. пресс-служба СК РФ по региону

Ранее видео распространилось в социальных сетях города с припиской о том, что такое поведение матери зафиксировано очевидцами 8 мая в центре Искитима.

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Фото: СК РФ