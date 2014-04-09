В СК РФ изучают видео, на котором мать таскает дочь за волосы

В Следственном комитете России заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы. По информации от надзорного ведомства, инцидент произошел в Искитиме Новосибирской области. По факту размещенного ролика организована проверка. На кадрах видно, что женщина, предположительно в нетрезвом состоянии, тащит школьницу за волосы по улице.
В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка.
пресс-служба СК РФ по региону
Ранее видео распространилось в социальных сетях города с припиской о том, что такое поведение матери зафиксировано очевидцами 8 мая в центре Искитима.
Водитель избил петербурженку на глазах у ее детей.
Фото: СК РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все