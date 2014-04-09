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В СК РФ изучают видео, на котором мать таскает дочь за волосы
Сегодня, 7:45
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lesjasap

В СК РФ изучают видео, на котором мать таскает дочь за волосы

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Неподобающее поведение женщины заметили жители Новосибирской области.

В Следственном комитете России заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы. По информации от надзорного ведомства, инцидент произошел в Искитиме Новосибирской области. По факту размещенного ролика организована проверка. На кадрах видно, что женщина, предположительно в нетрезвом состоянии, тащит школьницу за волосы по улице.

В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка.

пресс-служба СК РФ по региону

Ранее видео распространилось в социальных сетях города с припиской о том, что такое поведение матери зафиксировано очевидцами 8 мая в центре Искитима.

Водитель избил петербурженку на глазах у ее детей.

Фото: СК РФ

Теги: искитим, новосибирская область, регионы, следственный комитет
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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