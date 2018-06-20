Никита Гусев хочет расторгнуть контракт со "СКА" ради клуба НХЛ

В минувшем сезоне форвард набрал 91 балл за результативность.

По информации издания "Спорт-Экспресс" нападающий петербургского "СКА" Никита Гусев покинул расположение хоккейного клуба "СКА" и намерен присоединиться к команде НХЛ "Вегас Голден Найтс", который в данный момент выступает в плей-офф Кубка Стенли.

В команде информацию об отъезде игрока опровергли. По информации "Фонтанки" процесс может затянуться и хоккеист просто не успеет выступить за зарубежную команду. Ранее в СМИ написали, что форвард намерен успеть сыграть несколько игр за "Вегас", чтобы аннулировать свой контракт "новичка", согласно которому за первый сезон хоккеист не может получить больше 925 тысяч долларов.

В 2012 году Гусев был выбран на драфте клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг". Позднее "Вегас" выкупил права на игрока. В минувшем сезоне форвард набрал 72 очка (17+65) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 19 очков (9+10) баллов в плей-офф Кубка Гагарина.

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Фото: ХК "СКА"