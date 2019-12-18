В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Во ФСИН объяснили, где сейчас находится экс-губернатор.

Во ФСИН прокомментировали заявление адвоката о "пропаже" Александра Хорошавина. Ранее защитник бывшего губернатора Сахалина рассказал, что его клиент не выходит на связь. Около месяца его не могут найти ни родственники, ни юристы. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Евгения Балабаса.

В УФСИН заявили, что сейчас Хорошавин переведен в следственный изолятор Южно-Сахалинска. Ранее фигурант по делу о взяточничестве находился в Хабаровске. С февраля 2018 года его признали виновным и назначили меру наказания в виде 13 лет тюрьмы строгого режима. Экс-чиновнику также придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Против Хорошаева ведется второе дело, связанное с получением взяток в преддверии выборов в городскую думу. Преступление могло быть совершено в Южно-Сахалинске осенью 2014 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче.

