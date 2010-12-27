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Организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче
Сегодня, 7:29
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lesjasap

Организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче

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Об этом рассказал адвокат одной из фигурантов расследования.

Организатора теракта в петербургском метро перевели в СИЗО пожестче. Ранее основной фигурант расследования отбывал пожизненный срок в "Крестах". Теперь мужчина будет находиться в СИЗО-6 "Горелово", которое располагается на территории Ленинградской области. Об этом сообщил адвокат одной из виновных в преступлении - Шохисты Каримовой. 

Эксперт Виктор Дроздов заявил, что Аброр Азимов переведен в другое СИЗО. Он не уточнил куда именно. Однако в Общественной наблюдательной комиссии уверены, что его направили именно в "Горелово". Причины транспортировки мужчины в другое место заключения на данный момент юристам непонятны.

Ранее суд признал Азимова виновным в организации взрыва в апреле 2017 года.  В деле участвовало 11 человек. Им удалось взорвать бомбу на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибло 15 человек, пострадали 67 жителей города. Не выжил и террорист-смертник. 

Ранее Piter.tv писал о том, что суд отклонил иск ОНК Петербурга к руководству "Крестов".

Фото: Piter.tv
 

Теги: аброр азимов, горелово, сизо, теракт в метро
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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