В СИЗО Петербурга сняли часть ограничительных мер

Для длительных свиданий родственнику нужно будет получить справку из поликлиники.

С 22 июля в СИЗО Петербурга разрешили длительные свидания с родственниками. Однако для этого придется соблюсти некоторые условия, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Родственников пустят к заключенному в том случае, если он предоставит справку об эпидокружении по месту жительства. Ее можно получить в поликлинике не ранее, чем за три дня до встречи.

Для свиданий составят определенный график. Посетителям спеучреждений будут измерять температуру. При повышенной температуре попасть в СИЗО будет нельзя. Также обязательно использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) и соблюдение социальной дистанции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге анонимы "заминировали" больницы и здание телеканала.

Фото: kresty.ru