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В СИЗО Петербурга сняли часть ограничительных мер
Сегодня, 13:47
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nadezhda_sib

В СИЗО Петербурга сняли часть ограничительных мер

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Для длительных свиданий родственнику нужно будет получить справку из поликлиники.

С 22 июля в СИЗО Петербурга разрешили длительные свидания с родственниками. Однако для этого придется соблюсти некоторые условия, рассказал телеканал "Санкт-Петербург". 

Родственников пустят к заключенному в том случае, если он предоставит справку об эпидокружении по месту жительства. Ее можно получить в поликлинике не ранее, чем за три дня до встречи.

Для свиданий составят определенный график. Посетителям спеучреждений будут измерять температуру. При повышенной температуре попасть в СИЗО будет нельзя. Также обязательно использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) и соблюдение социальной дистанции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге анонимы "заминировали" больницы и здание телеканала. 

Фото: kresty.ru

Теги: ограничительные меры, сизо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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