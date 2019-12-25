В СФ предложили способы вывода майнеров из "серой зоны"

"Налоговая амнистия" для легализации ранее добытых активов, а также льготные тарифы и долгосрочные договоры энергоснабжения помогут бюджету получить недостающие налоги.

В Совете Федерации предложили ввести в стране специальный налоговый режим, добровольную "налоговую амнистию" и внедрить долгосрочные соглашения по электроснабжению для майнеров с целью вывода отрасли из "серой зоны". Дополнительно можно изучить вариант с пониженными ставками для предприятий на ограниченный переходный период в несколько лет. Такие инициативы на рассмотрение внес член верхней палаты парламента Артем Шейкин. Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации дал комментарий журналистам из новостного агентства "ТАСС" по проблеме. В тексте документа говорится о том, что сейчас большая часть майнингового рынка России лишь частично декларирует активы. Из-за этого государственный бюджет недополучает налоговые поступления. Далее активы реализуются за границей на иностранных площадках. По словам сенатора, проблема имеет системный характер и негативно воздействует на добросовестную конкуренцию и увеличивает риски отмывания доходов.

Реализация таких мер позволит создать предсказуемую и прозрачную среду, вывести отрасль из "серой зоны", укрепить финансовую и энергетическую стабильность, а также обеспечить устойчивый вклад майнинга в экономику России. Артем Шейкин, сенатор РФ

