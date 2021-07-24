Совфед одобрил закон о закреплении кадров в здравоохранении

Правки вносятся в законы "Об образовании в РФ" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Совет Федерации на пленарном заседании от 12 ноября одобрил закон, который вносит изменения в процесс подготовки врачей-ординаторов. Согласно новым требованиям, российские студенты, обучающиеся на бюджете в ординатуре, должны будут заключать целевые договоры в первый год обучения при наличии соответствующих предложений от медицинских учреждений. Такие поправки инициировал кабинет министров. Правки будут внесены в документ "Об образовании в РФ" и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

В случае невыполнения требований студенты могут быть отчислены в том случае, если они в установленный срок не заключат договор о целевом обучении при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика, а также если самостоятельно расторгнут договор в одностороннем порядке. Однако у молодых людей сохраняется возможность перевода на платную форму обучения. Если же до конца обучения предложения о целевом обучении для них так и не поступят, то обязанность заключать договор снимается.

Федеральный закон устанавливает материальную ответственность как для заказчика, который не трудоустроил выпускника, так и для выпускника, который не отработал положенный срок. Нарушители будут обязаны возместить расходы на обучение в размере стоимости как минимум за первый год. Дополнительно выпускники ординатуры после первичной аккредитации будут проходить наставничество сроком до трех лет. Далее медики должны будут проходить периодическую аккредитацию. Непрохождение наставничества влечет за собой необходимость проведения повторной первичной аккредитации.

Совфед одобрил закон об усилении ответственности иноагентов.

Фото: Piter.tv