Совфед одобрил закон об усилении ответственности иноагентов

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения внесли в соответствующую статью Уголовного кодекса РФ. Отмечается, что привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности. Кроме того, к уголовной ответственности можно будет привлечь ранее судимого по указанной статье иноагента.

Отмтеим, что иноагентов привлекают к уголовной ответственности за уклонение от предоставления документов для включения в соответствующий реестр или нарушение порядка своей деятельности. Это происходит после двукратного привлечения к административной ответственности.

Фото: Совет Федерации