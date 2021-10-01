В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

Дай Бин рассказал о том, что Запад создает ограничения для поставок значимых для мира ресурсов.

В Совете Безопасности ООН призвали снять препятствия, которые мешают экспорту удобрений России на глобальные рынки. Об этом в рамках своих выступлений на заседании Всемирной организации упомянули представители Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Китая. Напомним, что мероприятие было посвящено продовольственной безопасности в мире. В Пекине уточнили, что на текущий момент свыше 700 000 тонн зерна были доставлены по программе черноморской зерновой инициативы.

Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя. Дай Бин, зампостпреда Китая при ООН Дай Бин

Китайский дипломат пояснил, что Западу необходимо снять препятствия ради того, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов на мировую арену. Мексиканский дипломат добавил, что его стране важно, чтобы российские удобрения и продукты питания попадали к потребителям. Постпред ОАЭ в ООН Лана Заки Нусейба подчеркнула, что удобрения имеют важную роль в обеспечении будущих урожаев.

Небензя считает показательным цинизм и эгоизм чиновников ЕС касательно зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций