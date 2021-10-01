  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:16
114
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

0 0

Дай Бин рассказал о том, что Запад создает ограничения для поставок значимых для мира ресурсов.

В Совете Безопасности ООН призвали снять препятствия, которые мешают экспорту удобрений России на глобальные рынки. Об этом в рамках своих выступлений на заседании Всемирной организации упомянули представители Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Китая. Напомним, что мероприятие было посвящено продовольственной безопасности в мире. В Пекине уточнили, что на текущий момент свыше 700 000 тонн зерна были доставлены по программе черноморской зерновой инициативы. 

Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя.

Дай Бин, зампостпреда Китая при ООН Дай Бин

Китайский дипломат пояснил, что Западу необходимо снять препятствия ради того, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов на мировую арену. Мексиканский дипломат добавил, что его стране важно, чтобы российские удобрения и продукты питания попадали к потребителям. Постпред ОАЭ в ООН Лана Заки Нусейба подчеркнула, что удобрения имеют важную роль в обеспечении будущих урожаев.

Небензя считает показательным цинизм и эгоизм чиновников ЕС касательно зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: дай бин, китай, оаэ, продовольственный кризис, санкции, сб оон, совет безопасности, удобрения, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии