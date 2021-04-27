Небензя считает показательным цинизм и эгоизм чиновников ЕС касательно зерновой сделки

Постпред РФ в ООН рассказал о том, что Европа не дает отправлять грузы в третьи страны.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя считает показательным цинизм, лицемерие и эгоизм чиновников Евросоюза касательно зерновой сделки. Соответствующей информацией дипломат поделился на заседании Совета безопасности во Всемирной организации.

Нашим судам закрывают доступ в европейские порты. При этом разъяснения, которые даются властями стран-санкционеров для бизнеса, подчас усугубляют ситуацию… отличная помощь бедным странам. Эгоизм, цинизм и лицемерие чиновников ЕС особенно показательны Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат отметил, что памятка Европейской комиссии от 10 августа, по сути, запрещает региональным перевозчикам транспортировать российские удобрения в третьи страны. В этот перечень входят Азия, Латинская Америка и Африка. Однако этим компаниям разрешены поставки грузов в саму Европу и страны ЕС.

Небензя: Россия призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций