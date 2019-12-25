Небензя: Россия призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня

Постпред РФ в ООН надеется на соблюдение режима прекращения огня.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал о том, что Москва призывает Баку и Ереван выполнять все достигнутые при посредничестве РФ договоренности по прекращению огня на государственной границе между странами. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

Считаем применение силы неприемлемым. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россия надеется на неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей по заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Василий Небензя подчеркнул, что вопрос будет подниматься на встрече Владимира Путина с Ильхамом Алиевым в Самарканде.

Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций