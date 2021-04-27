Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту

В России рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются из-за ограничений поставок.

Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный российский представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат оценил заявления американской и европейской сторон о том, что их ограничения не мешают транспортировке продовольствия и удобрений. В Москве уверены в том, что эти высказывания не соответствуют действительности.

Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт добавил, что западные рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков. Он напомнил, что этим организациям из-за введенных санкций иностранные коллеги закрывают счета.

Небензя призвал Британию и США доказать "закупку" Россией вооружений у Ирана и КНДР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций