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Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту
Сегодня, 7:51
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Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту

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В России рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются из-за ограничений поставок.

Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный российский представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат оценил заявления американской и европейской сторон о том, что их ограничения не мешают транспортировке продовольствия и удобрений. В Москве уверены в том, что эти высказывания не соответствуют действительности.

Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт добавил, что западные рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков. Он напомнил, что этим организациям из-за введенных санкций иностранные коллеги закрывают счета.

Небензя призвал Британию и США доказать "закупку" Россией вооружений у Ирана и КНДР.

Фото и  видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, евросоюз, санкции, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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