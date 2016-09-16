Небензя призвал Британию и США доказать "закупку" Россией вооружений у Ирана и КНДР

Дипломат рассказал о том, что страны-обвинители России не имеют никаких доказательств своих слов.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя призвал Великобританию и США доказать "закупку" Россией вооружений у Ирана и КНДР. На заседании Совета безопасности Всемирной организации дипломат уточнил, что страны не имеют при себе никаких доказательств своих слов. Он призвал делегатов расписаться в недостоверности предоставленной информации.

Еще один тезис, который привлек внимание, - это безапелляционное утверждение США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружение в Иране и КНДР. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению российского делегата, западные публикации в СМИ пестрят неубедительными комментариями американских официальных лиц, но их слова не являются доказательствами.

Постпред России при ООН Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" украинских сил речи нет.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций