Постпред России при ООН Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" украинских сил речи нет

Российский постоянный представитель при ООН ВасилийНебензя заявил, что ни о каком "прорыве" украинских сил или реальном контрнаступлении киевского режима не может быть и речи. На заседании Совета безопасности дипломат отметил, что территории под городами Николаев, Харьков, а также земли Запорожской области на текущий момент усеяны тысячами трупов украинских солдат. Эксперт отметил, что на гибель военнослужащих послали украинские власти, а отступать им с оля боя не давали заградотряды.
С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Российский дипломат отметил, что украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто говорят мировой общественности о собственных планах по наступлению и возвращению под контроль Киева утраченных земель. По мнению Небензи, это противоречит "принципам военной стратегии".
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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