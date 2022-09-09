Постпред России при ООН Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" украинских сил речи нет

Василий Небензя рассказал о тысячах трупах солдат ВСУ на земле под Харьковом, Николаевом и в Запорожье.

Российский постоянный представитель при ООН ВасилийНебензя заявил, что ни о каком "прорыве" украинских сил или реальном контрнаступлении киевского режима не может быть и речи. На заседании Совета безопасности дипломат отметил, что территории под городами Николаев, Харьков, а также земли Запорожской области на текущий момент усеяны тысячами трупов украинских солдат. Эксперт отметил, что на гибель военнослужащих послали украинские власти, а отступать им с оля боя не давали заградотряды.

С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат отметил, что украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто говорят мировой общественности о собственных планах по наступлению и возвращению под контроль Киева утраченных земель. По мнению Небензи, это противоречит "принципам военной стратегии".

Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций