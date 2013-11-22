В Ржевском лесопарке открыли лыжню протяженностью более 8 км

Небольшие трассы появились в Полюстровском парке - 2 км и парке Малиновка - 1 км.

В среду, 22 декабря, в Ржевском лесопарке расширили лыжную трассу, теперь длина максимального круга составляет 8,3 км. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

После обильных снегопадов трасса претерпела изменения теперь широкая лыжня позволяет идти как коньковым, так и классическим ходом. Отметим, что небольшие трассы появились в Полюстровском парке - 2 км и парке Малиновка - 1 км.

Добавим, что на Елагином острове откроется самый большой искусственный каток Петербурга. Его площадью 4000 квадратных метров, он сможет работать при плюсовых температурах. Это первый открытый искусственный каток в городе, где будут действовать часы бесплатного катания.

Ранее провозить большой спортивный инвентарь в электричке можно будет бесплатно в зимний сезон. Пассажиров просят расположить свои лыжи и сноуборды так, чтобы они не мешали другим людям.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

