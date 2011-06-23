Провозить большой спортивный инвентарь в электричке можно будет бесплатно в зимний сезон

Пассажиров просят расположить свои лыжи и сноуборды так, чтобы они не мешали другим людям.

Пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" поделилась с лыжниками и сноубордистами хорошей новостью: в этом сезоне в электропоездах вновь будет действовать акция "Зимний бонус".

Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 см. Акция будет действовать с 3 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года.

Спортивный инвентарь просят размещать на местах для ручной клади или таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам.

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Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы / Татьяна Савельева