В ОЖД рассказали, когда запустят электрички в Сертолово и Кудрово

Реализация проекта электрички до Сертолово достигла финальной стадии.

В среду, 1 декабря, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин оценил сроки запуска электричек в Сертолово и Кудрово, сообщил "ДП".

Так, проект электричек до Сертолово достиг финальной стадии, а строительно-монтажные работы планируется начать в следующем году. Электрички в этом направлении запустят при наличии инвестиций. А вот в Кудрово до сих пор не решены некоторые вопросы.

Голомолзин отметил, что существующие железнодорожные пути не способны перевозить тот пассажиропоток, который прогнозируется. Эксперты ОЖД совместно с властями Петербурга и области решают, как двигаться в этом направлении.

Там за Кудрово ещё находится Оккервиль, также за КАД планируется строительство нового массива, поэтому планов много, но по срокам сейчас сложно сказать Виктор Голомолзин

Также начальник ОЖД отметил ключевую сложность проекта электричек в Кудрово – электрификация путей, поскольку понадобится много денег для этого. Поэтому специалисты ищут другие варианты.

Фото: Piter.tv