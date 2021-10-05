В Рязанской области полицейские ликвидировали наркоферму

Возбуждено уголовное дело.

В Пронском районе Рязанской области полицейские ликвидировали наркоферму. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что операция проводилась при участии управления по контролю за оборотом запрещенных веществ по региону и Московской области. Установлен подозреваемый, который культивировал наркосодержащие растения.

Оперативники выявили на территории жилого дома плантацию конопли. Во время обысков у фигуранта расследования было изъято свыше 5 кг растений, 110 кустов конопли, порядка 1,5 кг марихуаны и специальное оборудование, связанное с поливом, освещением и вентиляцией воздуха.

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Студент с подельниками похитил деньги у 20 пенсионеров в Иркутске.

Фото и видео: официальный сайт МВД России