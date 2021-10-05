Студент с подельниками похитил деньги у 20 пенсионеров в Иркутске

Разыскиваются остальные участники преступной группировки.

В Иркутске полицейскими пресечена деятельность мошенников, которые похищали денежные средства у пожилых людей. Об этом сообщается на официальном сайте региональных правоохранительных органов. Преступники представлялись жертвами родственниками, которые попали в беду. Для решения проблемы они просили передать им средства, завернутые в простыню. Для транспортировки использовались такси.

конца сентября жертвами злоумышленников стали 15 пенсионеров. Они уточнили, что сначала по стационарным телефонам к ним обращались за помощью "родственники". После чего информацию "подтверждал" "следователь". Он призывал жертв уладить ситуацию при помощи взяток. В общей сложности потерпевшие передали мошенникам от 50 до 350 тысяч рублей.

В отношении фигурантов дела ведется расследование по части 3 статьи 159 УК РФ. В машине подозреваемых оперативники нашли более 1,7 млн рублей и иные доказательства осуществления преступной деятельности. Например, полотенца, в которые потерпевшие заворачивали денежные средства. Одним из преступников оказался 20-летний студент. Он дал признательные показания, рассказав о 20 жертвах. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Полицейские задержали несовершеннолетнего автомобилиста с признаками опьянения.

Фото и видео: офциальный сайт МВД РФ по Иркутской области