Пьяный подросток вез в автомобиле свою дочь.

Полицейские задержали несовершеннолетнего автомобилиста с признаками опьянения. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Известно, что водитель незаконно перевозил малолетнего ребенка. Подозрительную машину инспекторы ДПС заметили в Тулунском районе. ВАЗ 2106 нарушал ПДД. После остановки транспортного средства оказалось, что им управлял 17-летний юноша. У него зафиксированы признаки опьянения. Молодой человек отказался от процедуры медицинского освидетельствования.

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля двухлетнюю дочь водителя. девочка была без специального детского удерживающего устройства. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 12.23 КоАП, а также по части 2 статьи 12.26 КоАП. В отношении матери шофера был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

Полицейские в подмосковном Домодедово задержали подозреваемого в квартирной краже.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области

