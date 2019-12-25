Мигрант похитил украшения на 300 тысяч рублей.

Полицейские в подмосковном Домодедово задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что в преступлении обвиняется 48-летний представитель одной из стран Средней Азии. Мужчина незаконно проник в помещение, расположенную в многоэтажном здании по улице Лунная. Оттуда злоумышленник вынес ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

При помощи записи с камер видеонаблюдения полиция вычислила преступника. Его задержали на следующий день. Во время личного досмотра мужчины оперативники нашли пропавшие украшения. Подозреваемый собирался их продать и распорядиться деньгами по собственному усмотрению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России