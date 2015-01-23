Мужчины совершили минимум пять преступлений.

В Артеме задержали подозреваемых в серийных кражах денег и ювелирки. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Ранее в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные проникли в дом. Злоумышленника удалось вынести из помещения деньги, документы и сейф. Общая сумма ущерба для владельца составила 100 тысяч рублей.

В рамках спецоперации оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались граждане 32 и 36 лет. На данный момент они дали признательные показания. В МВД рассказали, что банда совеществляла преступную деятельность на протяжении четырех месяцев. Они совершили четыре кражи в городском округе Артемовской и одну на территории поселка Кавалерово. Сумма похищенного составила более 2 млн рублей.

Ранее 36-летний вор привлекался к уголовной ответственности по статьям га грабеж, кражу и неправомерное завладение транспортным средством. В отношении мужчины и его напарника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Один подозреваемый находится под стражей, второй - под домашним арестом.

Сотрудники полиции спасли из горящего дома пожилую пару в Удмуртии.

Фото и видео: официальный сайт МВД России