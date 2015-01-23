Сотрудники полиции спасли из горящего дома пожилую пару в Удмуртии

Сотрудники МВд вынесли из горящего здания газовые баллоны.

В Удмуртии сотрудники полиции спасли из горящего дома пожилую супружескую пару. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что здание по Советской улице заполыхало 4 октября на территории села Малая Пурга. Первыми на место инцидента прибыли оперативники - сотрудники уголовного розыска. К этому моменту уже фиксировался открытый огонь в постройках. Представители закона помогли выбраться из задымленного здания мужчине и женщине (1948 и 1940 года рождения).

В настоящее время установлено, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Кроме спасения жизней, полицейские также вытащили из дома газовые баллоны, что предотвратило их взрыв. Сотрудники МВД будут поощрены.

На Ставрополье полицейские задержали двух братьев по подозрению в совершении серии краж из домовладений.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ