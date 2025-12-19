  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА
Сегодня, 8:46
135
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА

0 0

Павел Малков раскрыл подробности ночного прилета БПЛА ВСУ по российскому региону.

Два человека пострадали в ночь на 16 декабря в результате атаки со стороны украинских беспилотников на Рязанскую область. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился местный губернатор Павел Малков. Российский чиновник заметил, что потерпевшим была оказана необходимая амбулаторная помощь. Сообщений о жертвах нет. Также власти региона уточнили, что обломки БПЛА противника  упали на территорию одного из промышленных предприятий. Дополнительно дронам удалось повредить  фасады в двух многоэтажных домах.

В течение ночи над территорией Рязанской области уничтожено 22 БПЛА. В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён.

Павел Малков, глава Рязанской области

Сотрудник Пулково получил перелом ноги на рабочем месте.

Фото: Telegram / Павел Малков

Теги: беспилотники, павел малков, регионы, рязанская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии