Мужчина планировал выехать во Францию для участия в запрещенном в РФ вооруженном формировании на стороне Украины.

Российские силовые структуры задержали уроженца Молдавии, который передавал военной разведке Украины сведения о подразделении Вооруженных сил России и предприятии оборонно-промышленного комплекса, расположенного на территории Рязанской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. По информации от ведомства, речь идет о гражданине РФ 2001 года рождения. Злоумышленник в 2024 году через мессенджер Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем спецслужб киевского режима. Действуя по указанию от иностранного куратора, мужчина осуществил сбор и передачу информации, влияющих на национальную безопасность. Взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, что согласно его просьбе, ему окажут содействие в безопасном выезде из страны в государство - член НАТО Францию. Далее подозреваемый планировал вступить в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции.

Следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ЦОС ФСБ РФ

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / ВЕСТИ