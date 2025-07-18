В Северной Осетии задержали подростков, планировавших теракт

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность несовершеннолетних террористов.

Задержаны двое подростков из Северной Осетии, планировавших теракт против сотрудников правоохранительных органов, у них нашли компоненты бомбы. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. Ведется уголовное дело против двух 15-летних юношей. Они подозреваются по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ, статье 205.3 УК РФ.

Государственное обвинение полагает, что в период с июня 2024 года по май 2025 года двое несовершеннолетних, являясь сторонниками террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, прошли специализированное обучение. Они нашли инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров. Затем в мае обвиняемые приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и хранили их по местам проживания для дальнейшего совершения преступления против правоохранительных органов. Незаконное деяние не было доведено до конца ввиду пресечения противоправной деятельности фигурантов сотрудниками УФСБ и МВД по Северной Осетии-Алании. Сейчас подозреваемые задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дополнительно по расследованию проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Теперь фигурантам уголовного дела грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России