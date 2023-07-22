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Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

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Мужчина связался с киевским режимом через мессенджер.

Мужчина из Феодосии задержан за передачу Службе безопасности Украины и военной разведке киевского режима сведений о местах дислокации военных объектов и расположении противовоздушных систем. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур по Крыму. В ФСБ уточнили, что местный житель в инициативном порядке установил контакт с иностранным государством и через мессенджер WhatsApp* отправлял данные. В частности, СБУ от подозреваемого получила информацию об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дает признательные показания.

пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

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*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

Фото и видео: ФСБ по Крыму

Теги: госизмена, кры, сбу, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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