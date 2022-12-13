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В Рябово сложился грузовик
Сегодня, 20:07
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В Рябово сложился грузовик

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Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Сегодня, 12 марта, в Ленобласти на трассе "Россия" в аварию попала фура. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб".

Инцидент произошел в районе Рябово. Судя по фото, грузовая машина сложилась надвое. 

Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется. В комментариях пользователи предположили, что ДТП произошло из-за непогоды, на дорогах слишком много снега.

Ранее на Piter.tv: массовая авария с лазурным автобусом произошла в воскресенье на Маршала Жукова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб

Теги: дтп в рябово, рябово, сложилась фура, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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