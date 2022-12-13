Массовая авария с лазурным автобусом на Маршала Жукова

В аварии никто не пострадал. Образовалась большая пробка.

На перекрестке проспектов Маршала Жукова и Стачек столкнулись две иномарки и автобус. Инцидент произошел сегодня, 12 марта. Об этом сообщили очевидцы в в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Из-за ДТП на дороге образовалась серьезная пробка. Лазурный автобус долго стоял на светофоре.

По словам свидетелей аварии, водитель легковушки "Форд" не справился с управлением и влетел в автобус. От удара иномарку отбросило в автомобиль "Тойота".

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб