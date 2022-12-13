Пискаревский проспект не поделили каршеринг и трамвай

По словам очевидцев, водитель легковушки не пропустил состав.

Сегодня днем, 12 марта, в Калининском районе дорогу не поделили каршеринг и трамвай. Арендованная иномарка влетела в общественный транспорт на Пискаревском проспекте. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, водитель легковушки не пропустил состав. Из-за аварии проезд для трамваев заблокирован.

На место ДТП прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на КАД с 13 марта ограничат скорость около Вантового моста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб