В Русском музее открыли выставку об эпохе императора Александра Третьего

Михайловский замок показал наследие царя миротворца и его времени.

В Михайловском замке Русского музея начала работу выставка "Эпоха Императора Александра III и ее наследие", посвященная жизни, правлению и историческому вкладу российского императора, сообщили в Русском музее. Экспозицию организовал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект стал первой частью масштабной выставочной программы. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, отметив, что ему посчастливилось войти в число первых посетителей.

Выставка посвящена ключевым направлениям внутренней и внешней политики Российской империи конца XIX века, реформам и достижениям в промышленности в период правления Александра Третьего, которого в истории называют "царем миротворцем". В 2025 году исполняется сто восемьдесят лет со дня рождения императора.

В экспозиции представлены портреты, фотографии, письма и личные вещи императора, а также предметы, принадлежавшие членам его семьи и ближайшему окружению. Среди экспонатов — дары государю, образцы горных пород и нефтепродуктов, военная форма и образцы оружия, включая военный мундир Александра Третьего из собрания Государственного Эрмитажа. Отдельный раздел выставки посвящен благотворительной деятельности супруги императора, императрицы Марии Федоровны, и ее роли в общественной и социальной жизни Российской империи.

Фото: Telegram / Алексей Корабельников